Tradición artesanal que cumple 25 años en Villacedré

Casas de adobe y piedra, con tejas de barro, madera, arenas de desiertos del Sáhara y de la India, alfombras orientales, camelos de piel de Túnez, gallinas con plumas de Budapest,... Y sobre todo mucho trabajo artesano, hasta construir el portal de Belén, el castillo de Herodes, o una recreación de la iglesia de Villacedré. En su interior se extiende, cada año un poco más, el belén que ahora montan Tensy y Maica Cueto, que iniciaron la tradición hace ahora 25 años.

Cada Navidad el montaje crece con nuevas figuras y edificaciones, a la medida de un presupuesto que ahora se limita a las donaciones de los visitantes, y que ya no cuenta con la ayuda del Ayuntamiento. Son ya más de 30 metros que recrean todas las escenas del nacimiento, y a las que no les falta detalle: tienen sus huertos, animales, puente, fuentes, pastores, soldados,... Y por supuesto el Misterio.

Tensy Cueto explica que al principio eran tres personas las que montaban el belén, pero ahora sólo se encargan su hermana y ella. «Tardamos varios días, a ratos, cuando se puede, pero lleva mucho trabajo. Y siempre aportamos materiales que encontramos en nuestros viajes, figuras y detalles nuevos que compramos,... Ha ido creciendo durante todo este tiempo, y las personas que vienen a verlo se quedan encantadas».

Hoy mismo lo harán los niños de colegio de la localidad, que cada Navidad acuden a la iglesia para contemplar un montaje que les deja fascinados.

El belén puede verse cada domingo, aproximadamente entre las 12.30 y las 14.30, durante el horario de misa. Aunque también puede contactarse para organizar grupos y que les abran la iglesia. «Esto es todo voluntario, y no podemos estar aquí todo el tiempo por si vienen visitantes. Pero en la puerta de la iglesia hay teléfonos con los que se puede contactar para ver este trabajo».

Después de Navidad, recoger y seguir creando nuevos escenarios con los que hacer más grande esta tradición.