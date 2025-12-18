Otro atropello en León, esta vez, en la avenida Portugal

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso durante la tarde de este jueves.

En concreto, a las 19.42 horas se alertaba de que había habido un atropello en la avenida Portugal, a la altura del número 33.

La víctima ha sido una mujer de 40 años, que ha resultado herida tras el accidente.

Se ha dado aviso a Policía Nacional, a Policía Local y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atenderla.