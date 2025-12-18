Otro atropello en León, esta vez, en la avenida Portugal
La víctima ha sido una mujer de 40 años, que ha resultado herida tras el accidente
El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso durante la tarde de este jueves.
En concreto, a las 19.42 horas se alertaba de que había habido un atropello en la avenida Portugal, a la altura del número 33.
La víctima ha sido una mujer de 40 años, que ha resultado herida tras el accidente.
Se ha dado aviso a Policía Nacional, a Policía Local y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atenderla.