La DGT activa el dispositivo especial para vigilar 2,5 millones de traslados

Con las navidades a la vuelta de la esquina, después de que hoy los niños cojan las vacaciones escolares, la Dirección General de Tráfico lanza la alerta por el aumento del tráfico en las carreteras. La campaña comienza hoy para dar cobertura, con un dispositivo especial, para dar cobertura a los 22,4 millones de desplazamientos por carretera previstos en el país con motivo de las fiestas navideñas, de los que 2,46 millones se calcula que tendrán lugar en vías y autovías de Castilla y León.

El dispositivo se divide en tres fases que coinciden con las principales festividades navideñas, de modo que entre hoy y el jueves 25 de diciembre, se prevén 8,5 millones de desplazamientos en todo el país, mientras que la segunda fase se sitúa entre el viernes 26 de diciembre y el jueves 1 de enero; y la tercera y última entre el viernes 2 y el martes 6 de enero, cuando a la medianoche se dé por concluido el dispositivo especial de Navidad.

Muchos de los desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, especialmente durante los fines de semana y días festivos, se dirigirán hacia la segunda residencia, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, lugares de atracción turística invernal, así como áreas o zonas de grandes centros comerciales.

Para dar cobertura a todos estos desplazamientos, la DGT tiene preparado un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y, al mismo tiempo, velen por la seguridad vial. Para ello, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, formados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Entre sus funciones se encuentra la de facilitar la movilidad y la fluidez del tráfico, así como velar por la seguridad vial. También instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.