Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

En Galicia cuentan los minutos para ese momento en el que echarán el tren por delante en la vía de la alta velocidad que le birlaron a León y el tren tome la variante de la U de Olmedo (Valladolid) que viene a barrer del mapa el encaje del enclave noroeste que disfrutó esta provincia. No quedará, entonces, ni el ajuar de la séptima zona de Renfe. En Galicia cuentan las horas que se ahorrarán en los trayectos del largo recorrido que aún fían a la vía convencional, y que revertirá los tiempos de viaje cuando sea posible cambiar la trayectoria y que los trenes que van y vuelven de Orense pase por Valladolid. El efecto de la U de Valladolid no será sólo letal para el transporte ferroviario de mercancías; le abrirá un boquete al enlace de León con Barcelona, el último que queda en esta conexión después de la liquidación del nocturno, según consta en el libro de los principales deseos de comunicación de las ciudades gallegas con el mediterráneo, de costa a costa, y que se traducen en las aspiraciones de recortar sólo un tercio del tiempo de trayecto con el salto a la vía de alta velocidad. Los cálculos ya se hicieron a medida que se inyectaban los primeros kilos de hormigón a esa estructura que hará del bypass en Valladolid el nuevo nudo circulatorio del sistema sanguíneo ferroviario de la parte hemipléjica de la península. De Orense a Valladolid, dos horas; de Orense a Burgos, dos horas y media; de Orense a Zaragoza, cuatro horas, frente a las siete actuales; de Orense a Barcelona es ya un luminoso del futuro inmediato de las conexiones por tren en un Alvia que a veces emplea esos mismos tiempos para presentarse desde la ciudad de las Burgas a la estación de León, paso por el anclaje del Manzanal, que es una estructura en el cuerpo del siglo XIX. No habrá color, ni competencia. Hace sólo unos meses, una avería en ese tren obligó a trasladar el pasaje en autobús a la capital leonesa; tras arreglar la incidencia, se creó una marcha especial para la composición por la vía de alta velocidad desde Orense a Zamora y Valladolid, desde donde enfocó dirección León; esperó dos horas la llegada de los pasajeros del transbordo. La solución a un incidente sirvió para mostrar la realidad de las estructuras y los territorios que compiten con inversión.

En un año, se prevé que está ultimada la obra mayor de la gran apuesta del gobierno socialista para asentar en Valladolid el escenario que desarma en las comunicaciones leonesas. Casi todo el recuento de daños se trató de endosar pro el sector de mercancías; pero el resto en viajeros será inevitable. Galicia ya ha echado cuentas por alto, y no tiene ningún interés de salir por el Bierzo y enfrentarse al lazo del Manzanal para emprender el viaje a Barcelona.