La Junta consolida Scayle como infraestructura estratégica tras invertir más de 20 millones en la legislatura

La Fundación Centro de Computación de Castilla y León celebró hoy en León una nueva reunión de su patronato, presidido por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en la que se puso de relieve el crecimiento sostenido del centro a lo largo de la legislatura y el impacto de una inversión superior a los 20 millones de euros destinada a consolidar la Comunidad Autónoma como referente en supercomputación, cuántica e innovación tecnológica.

Durante su intervención inicial, el presidente del patronato agradeció la implicación de todos los miembros y subrayó que Scayle “es hoy una infraestructura madura, solvente y alineada con las prioridades estratégicas de la Comunidad, fruto de una gestión rigurosa y de una apuesta continuada por el conocimiento y la tecnología”.

El impulso inversor realizado durante la legislatura se tradujo en el refuerzo de infraestructuras y proyectos estratégicos como el supercomputador Caléndula, cuya ampliación ha multiplicado la capacidad de cálculo, así como del almacenamiento al servicio de la comunidad científica, y de RedCayle como red de interconexión de recursos y el acceso compartido a servicios avanzados de datos–, consolidando al Centro de Supercomputación como un nodo clave del ecosistema tecnológico de Castilla y León. T

En esta legislatura también avanzó el proyecto de nueva sede de Sacayle en León, una infraestructura diseñada para acoger el centro de procesamiento de datos y las capacidades tecnológicas más avanzadas, incluido el supercomputador Caléndula. Las obras, impulsadas por la Junta de Castilla y León con una inversión superior a tres millones de euros, se encuentran en fase de finalización y su puesta en servicio supondrá un salto cualitativo en sostenibilidad, eficiencia energética y disponibilidad de espacios de trabajo, formación y colaboración. La migración de equipos se extenderá durante 2026 para garantizar la continuidad operativa del servicio sin interrupciones.

Reunión del patronato

En el informe de gestión presentado al patronato se constató el avance equilibrado de todas las áreas del centro, así como el refuerzo de los servicios que Scayle presta a universidades, centros de investigación, administraciones públicas y empresas. Un trabajo que ha permitido ampliar capacidades, atraer nuevos proyectos y garantizar un uso cada vez más eficiente de los recursos públicos.

El patronato aprobó la Memoria de Actividades de 2025, que recoge un ejercicio marcado por la consolidación de las inversiones realizadas y por el impulso a nuevas líneas estratégicas vinculadas al cálculo científico, la biocomputación y los proyectos de alto valor añadido.