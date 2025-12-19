El Incibe alerta de una campaña de sms fraudulentos que suplantan a empresas de paquetería

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha advertido este viernes sobre una campaña de mensajes fraudulentos ('smishing') que suplanta a empresas de paquetería con la excusa de que falta el número de casa para entregar un paquete, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

Según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), los SMS informan de un supuesto problema con la entrega e incluyen un enlace que dirige a una página web falsa.

En ella se solicita introducir datos personales y, posteriormente, los de la tarjeta bancaria, bajo el pretexto de reprogramar la entrega. Tras completar el proceso, aparece un error, pero los delincuentes ya han capturado la información.

El Incibe recomienda no pulsar en el enlace y, en caso de duda, contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (teléfono 017).

Además, si ya se ha accedido al enlace, aconsejan comunicarlo a través del buzón de incidentes de Incibe, borrar el SMS y bloquear al remitente.

Y si se introducen los datos reclamados, el Incibe llama a actuar de inmediato: "Contacta con tu banco para bloquear la tarjeta y movimientos sospechosos; guarda todas las evidencias del fraude, incluidos enlaces y capturas, y presenta denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Además, recomienda comprobar si los datos personales han sido publicados en la red y ejercer el derecho al olvido si fuera necesario.

Este tipo de estafa, conocida como 'smishing', consiste en enviar SMS masivos para engañar a los usuarios y conseguir información sensible. El Incibe recuerda que siempre se debe verificar cualquier aviso sobre entregas en las páginas oficiales de las empresas de paquetería.