Navidad León 2025: las fiestas se viven en la calle

La Navidad se adelantó en León para prologar el Black Friday con el encendido de los dos millones de luces led que adornan el diseño de la iluminación artística. La ciudad lanza el reclamo con esta profusión lumínica que tiene en la plaza de Santo Domingo su icono, el árbol de 18 metros de altura del que penden las cadenetas hasta los extremos, y que reparte por el resto de la capital dos soldados de plomo, paraguas de luz, guirnaldas, arcos, una docena de ramos leoneses, el portal de Belén frente a Botines y la decoración especial de la plaza de las Cortes Leonesas en la que participa Caja Rural.

El escenario lo complementan las actividades que se han convertido ya en tradicionales en León. La atracciones navideñas se reparten de nuevo por media docena de espacios de la ciudad: en Pilotos Regueral, entre el parque del Cid y el Palacio de los Guzmanes; en el aparcamiento al lado de Correos, frente a la capilla de Santa Nonia; en la plaza Padre Javier de Valladolid, junto a El Corte Inglés; en la plaza de San Marcos, al lado del quiosco; en Guzmán, en el entorno del templete de la música; y en la explanada de los Pendones Leoneses, ante la fachada del Auditorio. En todos el precio por el viaje se limita a un euro como condición para que el Ayuntamiento de León no le cobre a los feriantes las tasas de instalación por ocupación de vía pública.

No hay variación tampoco con el mercadillo de Navidad, que se abrió ya con el Black Friday. A la vera de la fachada principal de la Catedral, en la plaza de Regla, se reparten de nuevo 40 casetas, aunque en esta ocasión con una mayoría de oferta de productos gastronómicos que, cada año, comen espacio a las tradicionales propuestas de artesanía, decoración e, incluso, el mago leonés Peky.

El decorado general se prestará para las actividades musicales programadas. Entre ellas, al margen del evento de la Tardebuena con el acústico de La Última Legión, la plaza de las Cortes servirá de escenario este viernes para el concierto de Ciudad Tributo, a las 19.00 horas. Por ahí pasarán, siempre a la misma hora Verónica Romero, el día 21; Lion Black Roars, el 26; Disco Alefran, el 27; el grupo vocal instrumental Alollano, el 28; Alma Flamenca, el 30; el coro de Valverde de la Virgen, el 2 de enero; y Entre nosotros, el 3.