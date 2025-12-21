Simulan la voz de su hija para robarle: así funciona la peligrosa estafa telefónica que denuncia el Incibe

La lucha contra el cibercrimen ha convertido al Incibe en un centro de referencia para todo el Noroeste.dl

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a la hija de una mujer a la que trataron de estafar con un supuesto accidente y la presunta detención de su hija.

La usuaria contactó con el teléfono confidencial y gratuito y explicó que su madre había recibido una llamada fraudulenta desde un número oculto, en la que le indicaron que su hija había tenido un accidente y había atropellado a alguien, por lo que había sido detenida y debía pagar una fianza para quedar en libertad.

Al otro lado de la línea, además del interlocutor, se escuchaba una voz de mujer, simulando que era la joven, con intención de poner nerviosa a su madre. También le hicieron preguntas que nada tenían que ver con el suceso, como si tenía joyas, dinero u objetos de valor, así como información sobre su domicilio. Debido a la situación de pánico en la que se encontraba, la mujer facilitó dicha información.

La hija de la usuaria decidió ponerse en contacto con el 017 de Incibe para saber qué debía hacer. Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le aconsejaron que, al haber recibido la llamada desde un número oculto, llamara a su operadora de telefonía para ver si podían facilitarle el número desde el que la habían llamado y asesorarse acerca del bloqueo de ese tipo de llamadas.

En el caso de obtener el número, le asesoraron que lo reportara a través de las herramientas de colaboración ciudadana.

Incibe también instó a la usuaria a contactar con la Agencia Española de Protección de Datos para obtener mayor información acerca de la protección de su información personal e informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de lo sucedido y, si a raíz de este incidente sufría algún tipo de fraude, interponer una denuncia.

Además, a nivel preventivo le recomendaron evitar proporcionar información personal o bancaria durante llamadas de números en los que se desconozca al interlocutor y, en caso de duda, contrastar la información recibida con una fuente oficial.