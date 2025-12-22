El 78477, primer cuarto premio de la Lotería de Navidad, con 200.000 euros a la serie, riega 9 provincias

Aisha Solange y Gorka Calderón, cantan un cuarto premio, el 78477, que ha sido agraciado con un cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad y dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo).EFE/Chema Moya

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El número 78477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. Este premio ha recaído en administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.

El número fue cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla. Los niños Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales -responsables de cantar el 'Gordo' en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2024- han cantado número y premio e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda han extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.