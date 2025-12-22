"Una alegría inmensa" recorre las calles de La Bañeza por la lluvia de millones del Gordo de Navidad

La locura se ha apoderado de La Bañeza, agraciada con el premio Gordo de Navidad con el 79432, el número que ha repartido más de 400 millones de euros en la localidad.

En las calles de la ciudad no se habla de otra cosa y la pregunta más habitual es "qué, ¿te tocó algo?".

A las puerta de la administración de lotería de la plaza Obispo Alcolea muchas personas llegan para celebrarlo y otros tantos para ver si hay algún conocido con un boleto premiado.

La ilusión se abre paso tras un año complicado en La Bañeza, tras el cierre de Azucarera y los incendios del pasado agosto. Así lo recordó el alcalde de la ciudad, Javier Carrera, quien aseguro no saber si tenía algún boleto premiado,si bien señalo que la llegada del Gordo supone "una alegría inmensa".

Dos asociaciones de fútbol y una de campaneros han repartido 468 millones a través de la venta de 117 series de ese primer premio. Uno de los agraciados ha sido La Bañeza Fútbol Club, que ha repartido 700 décimos, vendidos a través de jugadores y directivos a los que se le ha dado una serie a cada uno, todo en décimos, no en participaciones. El club lleva 17 años seguidos jugando al mismo número, el agraciado con el Gordo.

El premio se ha vendido en el campo también en los días de partido, como ha comentado Gonzalo Prieto, presidente del club, agraciado también con el premio.

Todas las series se han vendido en participaciones y no se ha vendido nada por ventanilla, según las mismas fuentes.

El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas y ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco.