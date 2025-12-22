La suerte se queda en León: Las fotos de la alegría por el Gordo de Navidad

Alegría la en administración de lotería de La Pola de Gordón RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Alegría la en administración de lotería de La Pola de Gordón RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de Lotería de la calle Constitución, en La Pola de Gordón, donde se han consignado 15 series del Gordo. RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Alegría la en administración de lotería de La Pola de Gordón RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de Lotería de la calle Constitución, en La Pola de Gordón, donde se han consignado 15 series del Gordo. RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de Lotería de la calle Constitución, en La Pola de Gordón, donde se han consignado 15 series del Gordo. RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de Lotería de la calle Constitución, en La Pola de Gordón, donde se han consignado 15 series del Gordo. RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Alegría la en administración de lotería de La Pola de Gordón RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de Lotería de la calle Constitución, en La Pola de Gordón, donde se han consignado 15 series del Gordo. RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de Lotería de la calle Constitución, en La Pola de Gordón, donde se han consignado 15 series del Gordo. RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de Lotería de la calle Constitución, en La Pola de Gordón, donde se han consignado 15 series del Gordo. RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Alegría la en administración de lotería de La Pola de Gordón RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de Lotería de la calle Constitución, en La Pola de Gordón, donde se han consignado 15 series del Gordo. RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Alegría la en administración de lotería de La Pola de Gordón RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Una mujer muestra un décimo premiado con el Gordo en Villablino. VANESSA ARAUJO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de la calle Constitución, en Villablino, consignó 50 series del Gordo de Navidad. VANESSA ARAUJO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Alegría la en administración de lotería de La Pola de Gordón RAMIRO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Administración de la calle Constitución, en Villablino, consignó 50 series del Gordo de Navidad. VANESSA ARAUJO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en Villablino VANESSA ARAUJO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en Villablino VANESSA ARAUJO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en Villablino VANESSA ARAUJO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en Villablino VANESSA ARAUJO
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Bañeza celebra el Gordo de Navidad. Virginia Moran
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Bañeza celebra el Gordo de Navidad. Virginia Moran
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
La Bañeza celebra el Gordo de Navidad. Virginia Moran
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León
Javier Carrera, alcalde de La Bañeza, comenta con la prensa sus impresiones tras conocerse que el Gordo de Navidad había caído en la ciudad. Virginia Moran
El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones en León