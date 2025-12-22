Diario de León
La terminación 2, el patito feo convertido en cisne en León

La suerte se queda en León: Las fotos de la alegría por el Gordo de Navidad

El 79432 ha sido el número agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), del que se han consignado 182 series en la provincia de León: 117 en La Bañeza, 50 en Villablino y 15 en La Pola de Gordón, que de haberse vendido supondrían 728 millones de euros

Dos mujeres celebran el Gordo de Navidad vendido en La Pola de Gordón

Dos mujeres celebran el Gordo de Navidad vendido en La Pola de GordónRAMIRO

Una mujer muestra un décimo premiado con el Gordo en Villablino.

Una mujer muestra un décimo premiado con el Gordo en Villablino.VANESSA ARAUJO

La Administración de la calle Constitución, en Villablino, consignó 50 series del Gordo de Navidad.

La Administración de la calle Constitución, en Villablino, consignó 50 series del Gordo de Navidad.VANESSA ARAUJO

La Administración de la calle Constitución, en Villablino, consignó 50 series del Gordo de Navidad.

La Administración de la calle Constitución, en Villablino, consignó 50 series del Gordo de Navidad.VANESSA ARAUJO

Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en Villablino

Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en VillablinoVANESSA ARAUJO

Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en Villablino

Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en VillablinoVANESSA ARAUJO

Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en Villablino

Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en VillablinoVANESSA ARAUJO

Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en Villablino

Celebración, entre risas y brindis por el Gordo en VillablinoVANESSA ARAUJO

La Bañeza celebra el Gordo de Navidad.

La Bañeza celebra el Gordo de Navidad.Virginia Moran

La Bañeza celebra el Gordo de Navidad.

La Bañeza celebra el Gordo de Navidad.Virginia Moran

La Bañeza celebra el Gordo de Navidad.

La Bañeza celebra el Gordo de Navidad.Virginia Moran

Javier Carrera, alcalde de La Bañeza, comenta con la prensa sus impresiones tras conocerse que el Gordo de Navidad había caído en la ciudad.

Javier Carrera, alcalde de La Bañeza, comenta con la prensa sus impresiones tras conocerse que el Gordo de Navidad había caído en la ciudad.Virginia Moran

