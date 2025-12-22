La Comisión de Fiestas de Villamanín reparte 34 millones del Gordo de Navidad: "¡No puede ser, no puede ser!"

Los niños de San Ildefonso cantan la Lotería de NavidadEFE / CHEMA MOYA

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha repartido por todo el pueblo y más allá un total de 34 millones de euros del Gordo de Navidad.

La asociación vendió un total de 1.700 euros del número 79.432, agraciado con el premio más importante del sorteo extraordinario de Navidad, y que habían comprado en la Administración de Loterías de La Pola de Gordón.

"Estaba viéndolo en el móvil y me sonó el número, cuando lo fui a mirar me empezó a llamar gente", explica Belén Plaza, la presidenta de la comisión.

"¡No puede ser, no puede ser!", exclamaba emocionada al responder a las preguntas de Diario de León esta peluquera jubilada que ha vivido siempre en Villamanín.

El pueblo celebrará el premio por todo lo alto porque, "sin saber que nos iba a tocar la lotería, este año, por primera vez, habíamos organizado una fiesta de Pre-Nochevieja para el 27 de diciembre", explica la mujer. "¡Qué suerte nos ha dado!", agregó.

"¡Estáis todos invitados!", afirmó embargada por la emoción. Uno de cada los 34 millones de euros repartidos irán a parar a la comisión de fiestas que, tradicionalmente, vende lotería para sufragar los gastos de las celebraciones patronales en el verano.

Villamanín celebra el 29 de agosto la festividad de San Juan Degollado. Este año van a tener dinero de sobra para hacer unas grandes fiestas y, seguro que para mucho más.

"Estamos contentísimos de que esté tan repartido", aseguró el alcalde, Álvaro Barriales, totalmente emocionado porque la suerte haya recaído precisamente en la comisión que con tanto esfuerzo organiza cada año las fiestas. "Estoy temblando, es una cosa que nunca esperes que te pase".