Mateo Cembranos (Villaquilambre): "Viene como Dios, estoy poniendo cafés como puedo de la emoción"

"Viene como Dios", exclama Mateo Cembranos, el camarero del bar La Raya de Villaquilambre que se ha convertido en el hada madrina de sus vecinos al vender dos series del Gordo del Sorteo extraordinario de Navidad.

Según reconoce, "estoy poniendo cafés como puedo por la emoción". Según explica, jugó 12 años en el club de fútbol de La Bañeza y "para ayudar, siempre traigo lotería del club que le cojo al presidente".

Sabe que lo ha vendido a clientes habituales del bar y a los trabajadores del taller de al lado.

"En cuanto lo supe, fui corriendo al taller para avisarles y nos pusimos a llorar, porque nos viene como Dios, nos viene como Dios".

Cembranos, tiene 32 años y hace solo un año que cogió el bar La Raya. Y no solo le ha tocado a él, sino a gran parte de su familia.