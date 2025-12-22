Ricardo González, Richi, jugador de fútbol agraciado con el Gordo de Navidad en La Bañeza: "He tenido que ir a casa para mirar el décimo y ver que era verdad"
El Sorteo Extraordinario de Navidad ha desatado la alegría en toda la ciudad, con un muy repartido 79432.
Ricardo González, Richi, exjugador de La Bañeza: "Me ha llamado un compañero de trabajo para decirme que nos ha tocado el Gordo"
Ricardo González, Richi, es exjugador del equipo de fútbol de La Bañeza. Tiene la alegría en la cara porque lleva un décimo premiado con el Gordo. "Me ha llamado un compañero de trabajo para decirme que nos había tocado. Tuve que ir a casa para mirar el décimo y ver que era verdad", explica.
González trabaja en Aqualia, donde "casi todos llevamos un décimo".