Guía completa para cobrar tu premio de la Lotería de Navidad sin errores

Alegría por el Gordo de Navidad en La Pola de Gordón

El Sorteo Extraordinario de Navidad es, sin duda, el más esperado del año. En esta edición, Loterías y Apuestas del Estado repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios. Sin embargo, tras la alegría inicial de ver nuestro número en la pantalla, surgen las dudas logísticas: ¿Dónde voy? ¿Hasta cuándo puedo cobrar? ¿Qué pasa si el décimo está roto? Estas son las cuestiones más relevantes a la hora de cobrar un premio:

1. ¿Qué hay que hacer para cobrar un premio?

Aunque parezca evidente, es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado para poder cobrar un premio de Lotería de Navidad.

2. ¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

La tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, se comenzarán a abonar los premios, como es habitual.

3. ¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum, ya que los puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España que incorporaron dicho sistema como método de pago de sus apuestas y cobro de sus premios menores.

Si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank.

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el Sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

4. ¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios? ¿Los premios caducan?

Hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del Sorteo.

5. ¿Qué sucede si un décimo o resguardo está deteriorado?

Si el décimo o resguardo premiado está deteriorado, el cliente debe personarse en un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario “Solicitud de pago de premios”, firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.

6. Si se comparte un décimo con varios seres queridos, ¿cómo se cobra?

Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras.

7. Si han sustraído un décimo, ¿qué hay que hacer?

Si el décimo ha sido sustraído, es recomendable presentar denuncia ante las autoridades competentes. Si dicho décimo resultara premiado, el cliente puede personarse en un juzgado con la denuncia para que se inicie el proceso correspondiente.