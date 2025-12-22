El bar 'El leonés' en Marbella reparte 120 millones del 'Gordo': "Ha tocado a los que más lo necesitan"

Tina, propietaria del restaurante el Leonés de Marbella posa con un décimo del Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, este lunes.JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Publicado por Clara Barrio / Agencias León Creado: Actualizado:

El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el 79.432, ha llevado de León a Marbella unos 120 millones de euros en décimos vendidos en un restaurante leonés ubicado en esta localidad malagueña.

El dueño del establecimiento El Leonés, José Charro, que lleva más de 35 años comprando el mismo número, ha explicado a los medios que ha repartido entre clientes y trabajadores al menos trescientos décimos del número, aunque no sabe concretar la cifra exacta.

Tina Romero, copropietaria y mujer de Charro explica que "estamos muy contentos de haber repartido este premio porque le ha tocado a mucha gente que le hacía mucha falta".

Los décimos han llegado desde La Bañeza, donde ha caído el Gordo este lunes, ya que José Charro es natural de Quintana del Marco, localidad muy cercana a La Bañeza.

La suerte la ha repartido fundamentalmente entre trabajadores del restaurante y entre su clientela habitual, que son en su mayoría del barrio de Las Palmeras, una zona de clase trabajadora de Marbella.

Charro, que se jubila este año, ha sido el centro de atención de una fiesta a las puertas del restaurante a la que han ido llegando poco a poco decenas de vecinos, algunos de ellos agraciados con el décimo.

"Todo muy repartido: amigos, clientes habituales, vecinos... gente necesitada de verdad", señalan los hosteleros.

Uno de los agraciados es Dani, un chófer de taxi de la zona que ha comprado tres décimos de el 'Gordo' en el bar 'El leonés' y que ha ido al establecimiento a celebrarlo. "Estoy muy alegre, muy contento, esperando que en esta vida te llegue un golpecito de suerte, y me ha llegado", señala.

En esta jornada se levantó a las cinco de la madrugada para trabajar y fue su padre quien le avisó de que quizás tenía décimos premiados "acabados en 32". Ha asegurado que quiere destinar parte de lo premiado a comprar una licencia de taxi, a comprar una casa y a ayudar a su hija y al resto de su familia, especialmente a sus suegros.