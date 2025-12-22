Diario de León
URGENTE

La terminación 2, el patito feo convertido en cisne en León

Las tiendas de Bimba y Lola en León recogen un pellizco del segundo premio de la Lotería de Navidad: "No nos lo creemos"

Dotado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo, la firma propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de toda España para jugar esta Navidad

Las trabajadoras de la tienda de Bimba y Lola en Ordoño II de León celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad.

Las trabajadoras de la tienda de Bimba y Lola en Ordoño II de León celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad.DL

Clara Barrio
Publicado por
Clara Barrio
León

Creado:

Actualizado:

Este lunes el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha sonreído a León. El primer premio ha dejado 700 millones repartidos entre La Bañeza, Villablino y La Robla. Asimismo, el 70048, segundo premio, también ha llegado a la provincia. 

Por un lado, la Administración de Loterías número uno de Benavides de Órbigo situada en la calle Conde Luna vendió una serie y, por otro, están las participaciones del número de empresa de Bimba y Lola que dejan un pellizco en las tiendas de la popular marca en la capital. Uno de los establecimientos se ubica en la calle Ordoño II y otro en el Centro Comercial El Corte Inglés de León.

Dotado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo, la firma propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de toda España para jugar esta Navidad, repartido en participaciones de 5 euros.

Así, los empleados tenían que comprarlo a través de la aplicación oficial de Loterías. Los que lo han hecho, la gran mayoría, han ganado al menos 31.250 euros por papeleta.

Esta mañana, la sede central de la empresa ha acogida una gran fiesta, con decenas de trabajadores que han salido a celebrarlo con la prensa. Champán, gritos y sobre todo mucha alegría inundaron las instalaciones de la Avenida de Madrid de Vigo.

Una de las tiendas agraciadas ha sido el establecimiento leonés ubicado en Ordoño II, una de las arterias principales de la capital. En el local, las cinco trabajadoras han expresado su inmensa alegría por este premio que reciben "con mucha ilusión". "No nos lo creemos todavía. Estamos muy contentas", señaló Sol Martínez, una de las dependientas.

Con este premio la trabajadora espera "seguir trabajando" y piden para el 2026 "trabajo y salud".

Las trabajadoras de la tienda de Bimba y Lola en Ordoño II de León celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad.

Las trabajadoras de la tienda de Bimba y Lola en Ordoño II de León celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad.DL

Las trabajadoras de la tienda de Bimba y Lola en Ordoño II de León celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad

La fortuna ha llegado a la sede de Bimba y Lola en Vigo, por participaciones del 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

 Salvador Sas

La fortuna ha llegado a la sede de Bimba y Lola en Vigo, por participaciones del 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

La fortuna ha llegado a la sede de Bimba y Lola en Vigo, por participaciones del 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

 Salvador Sas

La fortuna ha llegado a la sede de Bimba y Lola en Vigo, por participaciones del 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Trabajadoras de una tienda de la firma Bimba y Lola en Oviedo celebran el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

 ELOY ALONSO

Trabajadoras de una tienda de la firma Bimba y Lola en Oviedo celebran el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Trabajadoras de una tienda de la firma Bimba y Lola en San Sebastián celebran el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

 JAVIER ETXEZARRETA

Trabajadoras de una tienda de la firma Bimba y Lola en San Sebastián celebran el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Rubén, José y Flor, trabajadores de Bimba y Lola de Logroño, celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad.

 FERNANDO DÍAZ

Rubén, José y Flor, trabajadores de Bimba y Lola de Logroño, celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad

Rubén, José y Flor, trabajadores de Bimba y Lola de Logroño, celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad.

 FERNANDO DÍAZ

Rubén, José y Flor, trabajadores de Bimba y Lola de Logroño, celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad

Segundo premio de la Loteria Nacional para las trabajadoras de Bimba y Lola Palencia.

 Lucía Burón Cabrero

Segundo premio de la Loteria Nacional para las trabajadoras de Bimba y Lola Palencia

tracking