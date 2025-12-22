Las tiendas de Bimba y Lola en León recogen un pellizco del segundo premio de la Lotería de Navidad: "No nos lo creemos"

Las trabajadoras de la tienda de Bimba y Lola en Ordoño II de León celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad.DL

Este lunes el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha sonreído a León. El primer premio ha dejado 700 millones repartidos entre La Bañeza, Villablino y La Robla. Asimismo, el 70048, segundo premio, también ha llegado a la provincia.

Por un lado, la Administración de Loterías número uno de Benavides de Órbigo situada en la calle Conde Luna vendió una serie y, por otro, están las participaciones del número de empresa de Bimba y Lola que dejan un pellizco en las tiendas de la popular marca en la capital. Uno de los establecimientos se ubica en la calle Ordoño II y otro en el Centro Comercial El Corte Inglés de León.

Dotado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo, la firma propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de toda España para jugar esta Navidad, repartido en participaciones de 5 euros.

Así, los empleados tenían que comprarlo a través de la aplicación oficial de Loterías. Los que lo han hecho, la gran mayoría, han ganado al menos 31.250 euros por papeleta.

Esta mañana, la sede central de la empresa ha acogida una gran fiesta, con decenas de trabajadores que han salido a celebrarlo con la prensa. Champán, gritos y sobre todo mucha alegría inundaron las instalaciones de la Avenida de Madrid de Vigo.

Una de las tiendas agraciadas ha sido el establecimiento leonés ubicado en Ordoño II, una de las arterias principales de la capital. En el local, las cinco trabajadoras han expresado su inmensa alegría por este premio que reciben "con mucha ilusión". "No nos lo creemos todavía. Estamos muy contentas", señaló Sol Martínez, una de las dependientas.

Con este premio la trabajadora espera "seguir trabajando" y piden para el 2026 "trabajo y salud".