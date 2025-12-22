Agotadas y abandonadas: la dos palabras con las que las enfermeras acaban 2025

Imagen de archivo de enfermeras y fisioterapeutas que rechazan el recorte a su paga extra: "Que no se coman ni un euro" en el HUCA.SATSE

Publicado por Redacción León

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León denuncia que la bolsa de Enfermería está agotada en Castilla y León. Esto significa que no hay más enfermeras a las que poder llamar para trabajar en los siguientes días o semanas en la Comunidad.

La situación es complicada en determinados hospitales donde ya tienen sobrecarga de trabajo y ahora se habilitan o doblan habitaciones para acoger a los pacientes sin que haya un refuerzo de la plantilla, como es el caso de Burgos, Salamanca o León. Y es que tenemos una plantilla deficitaria de enfermeras de base y el problema se agudiza en este periodo en algunos centros hospitalarios.

El Sindicato de Enfermería asevera que hay importantes problemas de cobertura de plazas de enfermera en las provincias de Burgos, Salamanca y Segovia. Y esto está provocando la denegación de permisos para muchos de estos profesionales y dificulta su derecho a la conciliación de la vida familiar y profesional. Se están denegando permisos en Burgos, Segovia y en hospitales como el de Salamanca o el Río Hortega en Valladolid.

La falta de profesionales y el no poder encontrar a más enfermeras lleva a la modificación de las plantillas alterando los descansos, denegando los permisos y dificultando la conciliación, sobre todo, para los trabajadores eventuales que ya suelen tener un exceso de horas, lo que se traduce en un incremento del estrés

Además, y como una ‘tradición’ más porque se repite cada Navidad y en verano, las residencias de mayores de la Comunidad están con la plantilla de enfermeras bajo mínimo y hay problemas para que en algunas de ellas puedan cubrir vacantes o bajas.

Bolsa desactualizada

Pero, ¿por qué la bolsa de Enfermería se ha quedado sin profesionales? SATSE Castilla y León explica que se trata de una bolsa desactualizada. El último periodo en el que enfermeras pudieron entregar sus méritos fue el 15 de diciembre de 2022. Esto significa que hay tres promociones de Enfermería que no han podido aportar todos sus méritos y que se encuentran en una bolsa que se llama cero por orden de inscripción.

A los profesionales que están en bolsa cero se les ofrece contratos de menos días y esto hace que muchas enfermeras se marchen a otros servicios de salud donde la bolsa de Enfermería se actualiza de forma más frecuente, para optar a mejores contratos.

Además, en 2024 se anunció que se iba a actualizar la bolsa de empleo y no fue hasta febrero de este año cuando se pudo presentar la documentación. Por ahora, ni se ha publicado la lista provisional. La Consejería de Sanidad anunció que la bolsa se actualizaría antes de verano y estamos en diciembre y ni hay un listado provisional. Tras este trámite, saldrán unos días para las alegaciones y luego el listado definitivo.

Es un problema enquistado que condiciona la actividad asistencial. Tenemos a tres promociones de Enfermería (2023, 2024 y 2025) que aún no han podido optar a una posición en la bolsa acorde con sus méritos.

A pesar se esta situación, nuestras profesionales de Enfermería garantizan la atención a los pacientes con profesionalidad y compromiso. No obstante, SATSE recuerda que sin enfermeras suficientes no se puede prestar una calidad asistencial adecuada y sin ellas, no hay un sistema sanitario que funcione y se refleja en un incremento de agresiones.

El Sindicato exige una mejor planificación, la actualización de forma inmediata de la bolsa de trabajo y un refuerzo real de las plantillas porque son una necesidad real y urgente.