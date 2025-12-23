Papá Noel le pide a los niños ingresados en el Hospital de León que “sean felices a pesar de todo”

Visita de Papá Noel al Hospital de León organizada por la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional y por la Asociación Moteros Solidarios.Campillo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Papá Noel cumplió hoy con “una visita anhelada desde hace un año” al visitar a los niños que se encuentran ingresados en el Complejo Asistencial Universitario de León, a los que les pidió que “sean felices a pesar de todo, incluso los que están en peores circunstancias”, así como que “disfruten de lo que tienen, sea para estos días o para toda la vida”.

Su visita busca “hacerles disfrutar un rato” a pesar de que estén hospitalizados, por lo que Papá Noel se mostró “muy emocionado” de poder “darles un rato de entretenimiento que será muy importante en sus circunstancias”.

Papá Noel estuvo acompañado por la Asociación de Moteros Solidarios, cuyo presidente, Ramón Carro, recordó que la visita “está ya institucionalizada” para “poner un poco de alegría en la planta de Pediatría” y hacer el inicio de la navidad “como procede, a pesar de ser un momento en el que los niños se encuentran hospitalizados”.

La visita también estuvo organizada por la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, cuyo inspector responsable, José Luis Vega, se mostró “encantídismo” de poder “transmitir a los niños hospitalizados todas las ilusiones de la Policía” en unas fechas en las que “la Navidad es de todos”, por lo que “los que lo tienen un poco más complicado también tienen que tenerla”.

Finalmente, el director gerente del Caule, Alfonso Rodríguez-Hevia, aludió al acontecimiento como “tradicional en estas fechas para el Hospital” con la visita de la delegación encabeza por Papá Noel, ante la que agradeció a la Delegación Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional y al resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a Moteros Solidarios por “formar parte de la comitiva”.