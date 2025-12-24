Scayle prepara su migración a la nueva sede con 1,6M€ de la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El complejo traslado del Centro de Supercomputación de su actual sede en el Crai-TIC de la Universidad de León al nuevo edificio que se está construyendo a escasos metros en una parcela entre las calles Gaspar Morocho y Concepción Arenal cuenta ya con el respaldo de 1,6 millones, que se destinarán al equipamiento de la nueva instalación y a financiar parte del traslado del Caléndula. Un proceso migratorio que se llevará a cabo sin parar las investigaciones.

Está previsto que el traslado comience en breve, teniendo en cuenta que el proceso migratorio no frenará las investigaciones ni los servicios que desde el centro se presta al sector empresarial vinculado tanto a la supercomputación, como la cuántica o a los sectores de la genómica y la bioinformática, entre otros frentes científicos.

El importe de 1,6 millones de euros se aprobó ayer en Consejo de Gobierno para la puesta en marcha de la nueva sede, financiada por la Junta, mediante la creación de un centro de proceso de datos adaptado a las necesidades del supercomputador y del conjunto de servicios avanzados que presta la fundación responsable de Scayle, integrada por la Administración autonómica y la Universidad de León. La actuación incluye tanto la adquisición del equipamiento técnico necesario como los trabajos asociados a la migración del sistema de supercomputación.

La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León se constituyó en 2008 y forma parte del sector público de la comunidad. Su actividad se centra en reforzar la investigación científica, apoyar a los centros tecnológicos y mejorar la competitividad del tejido empresarial de Castilla y León a través del uso del cálculo intensivo, las comunicaciones avanzadas y los servicios digitales de alto valor añadido.

La aportación aprobada se enmarca en los objetivos de la Agenda Digital para Castilla y León, integrada en la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) 2021-2027. En concreto, responde al eje de actuación destinado a potenciar las capacidades y servicios de computación de alto rendimiento y el desarrollo de infraestructuras digitales, elementos clave para consolidar un ecosistema innovador y atraer proyectos de alto contenido tecnológico.

La Junta busca así reforzar su apuesta por la supercomputación como infraestructura estratégica al servicio del conocimiento, la innovación y el desarrollo económico de la Comunidad, consolidando a Scayle como un referente en el ámbito del cálculo avanzado, las comunicaciones cuánticas y de la transformación digital. En lo que va de legislatura, la Junta ha invertido en Scayle más de 20 millones de euros para «reforzar de manera decisiva las infraestructuras tecnológicas de Castilla y León y ampliar sus capacidades en supercomputación, computación cuántica e innovación digital».