UPL llama a consumir productos locales para reforzar la economía

La Unión del Pueblo Leonés anima a los leoneses a consumir durante las fiestas de Navidad alimentos producidos y transformados en la Región Leonesa. Un llamamiento que realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Reto Demográfico para poner en valor la excelencia de la despensa de León, Zamora y Salamanca y recuerda que este territorio es uno de los que mayor número de marcas de garantía, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas tiene de toda España, por lo que pide a los consumidores «que busquen activamente las etiquetas que certifican el origen leonés como garantía de éxito en sus celebraciones y como motor de desarrollo para la región».

«Consumir productos de nuestra tierra no es solo una elección de calidad gastronómica superior, sino un acto de compromiso con nuestro futuro», señala el secretario de Desarrollo Rural y Reto Demográfico de UPL, Víctor Díez. La formación leonesista remarca así la apuesta por el producto local porque «es una pieza clave en la estrategia de Reto Demográfico». Al elegir alimentos de la Región Leonesa «se garantiza la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, se apoya a las industrias de transformación locales y se contribuye de manera directa a fijar población en los pueblos». «Nuestros productores ofrecen productos de la máxima calidad, reconocidos nacional e internacionalmente. Al comprarlos, estamos cerrando un círculo de economía circular que beneficia directamente a nuestras familias y vecinos, permitiendo que el valor añadido se quede en nuestra tierra», afirman desde la formación.