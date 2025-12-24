Burón lleva a 70 los municipios que apoyan la región leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burón se convirtió en el municipio número 70 en aprobar la moción en defensa de la creación de una autónomía propia para la Región leonesa. La propuesta, presentada por Unión del Pueblo Leonés, salió adelante con tres votos a favor de los leonesistas y tres abstenciones del PP.

Con esta aprobación, Burón se convierte en el ayuntamiento número 70 que se posiciona a favor de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, lo que para los leonesistas refleja «el avance sostenido del sentimiento leonesista en el ámbito municipal y el respaldo institucional a una legítima reivindicación basada en criterios sociales, económicos, culturales e identitarios». Desde UPL valoraron «positivamente» este nuevo respaldo municipal que «refuerza la demanda de una autonomía propia para la Región Leonesa como vía para frenar la despoblación, mejorar la gestión de los recursos y garantizar un desarrollo equilibrado de las provincias leonesas».