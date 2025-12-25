La Navidad no se apiada de los patinetes en León: dos nuevos accidentes en apenas unas horas

Los patinetes han vuelto a ser víctimas de la siniestralidad en las últimas horas. Ni siquiera el periplo navideño ha respetado a esta casuística, que se ha cobrado dos heridos en San Claudio esta mañana y en La Serna ayer.

El de hoy ocurrió a las 11.23 horas. Fue en la Avenida de la Facultad Veterinaria, frente a la iglesia de San Claudio. Consistió en unan colisión entre un turismo y un patinete. Resultó herido el conductor del patinete, un varón de 53 años, consciente.

El Servicio de Emergencias 112 avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, Informado también el Cuerpo Nacional de Policía.

Otra joven, en este caso de 17 años resultó herida en Nochebuena al quedar inconsciente como consecuencia de la colisión entre el patinete con el que circulaba y un turismo en la Ronda LE-20, concretamente en la rotonda con la calle de La Serna, en la ciudad de León.

La sala de operaciones del Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada a las 22.02 horas en la que se alertaba de lo ocurrido y se solicitaba asistencia para la conductora del patinete, una menor de 17 años que se encontraba herida e inconsciente.

Dio aviso del siniestro a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria. Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió a la joven, que fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León.