Vándalos destrozan una caseta del mercado de Navidad en Nochebuena

En la madrugada de la Nochebuena, desconocidos causaron importantes destrozos en una de las casetas del tradicional Mercado de Navidad instalado en la Plaza de Regla, frente a la Catedral de León.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando los vándalos destrozaron parta de una de las casetas del mercadillo. Ya se ha levantado un acta de estos hechos. Hasta el momento no se desvelado si han identificado ya a los culpables.

El incidente ha generado malestar entre los artesanos del mercado. Además, también han vandalizado el árbol de San Isidoro. Varias de las bolas han aparecido totalmente rotas por el suelo.