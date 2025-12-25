El pico de la gripe pilla a seis de cada diez mayores de 60 años de León sin vacunarse

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León encara la llegada de la gripe, cuyo pico se viene registrando en estas fechas de Navidad, todavía con casi cinco de cada diez mayores de 60 años sin vacunar, y con la mitad de los menores de nueve años sin haber recibido su dosis. En el caso de la vacunación frente al Covid-19, los datos son más bajos, con tan solo un 44,4% los mayores de 70 inmunizados, todo cuando está demostrado que la vacuna es el mejor aliado para prevenir enfermedades graves que pueden requerir hospitalización, tratamiento intensivo e incluso causar la muerte.

Los datos de cobertura de Sacyl arrojan que la campaña de vacunación avanza de manera más lenta a lo esperado. Aún hay un 40% de mayores de 60 años que no ha acudido al centro de salud a recibir su dosis, cuando han pasado mas de dos meses del inicio de la campaña, a finales de octubre.

Es la tónica general en todas las provincias, con coberturas que se repiten año a año. En el caso de los niños menores de nueve años, las coberturas alcanzan el 49,7%, con cifras por debajo de la mitad en las provincias de Palencia (42,76%), Soria (42,23%), Burgos (41,5%) y Segovia (44,91%). El resto superan el 50%, con Salamanca y Valladolid a la cabeza, con un 54,44 y un 54,29%, seguidas de Zamora, con un 52,02; León, 51,6%, y Ávila, 51,51%.

El dibujo en mayores de 60 se muy similar en coberturas gripales. Las tasas más elevadas se observan en las provincias de Soria, que alcanza el 64,33%, junto a Ávila (62,23), Valladolid (62,63) y Segovia (61,28). También, por encima del 60% está Salamanca (60,29), mientras que el resto no llega. La cobertura más baja se observa en León (54,95%), seguida por Palencia (58%), Zamora (58,85) y Burgos (59,88).

En la cobertura vacunal del Covid-19, en mayores de 70 años, la media del 50% la superan Segovia (57,9%), Soria (57,5), así como Valladolid (55,1%), y Burgos (51,2%). En resto fluctúan entre el 46,3% de cobertura de la provincia de Ávila, y el 48% de Salamanca y Palencia. Así, León anota un 44,4%, y Zamora un 46,8%.