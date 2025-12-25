El pico de la gripe pilla a seis de cada diez mayores de 60 años de León sin vacunarse
Bajas tasas también entre los menores
León encara la llegada de la gripe, cuyo pico se viene registrando en estas fechas de Navidad, todavía con casi cinco de cada diez mayores de 60 años sin vacunar, y con la mitad de los menores de nueve años sin haber recibido su dosis. En el caso de la vacunación frente al Covid-19, los datos son más bajos, con tan solo un 44,4% los mayores de 70 inmunizados, todo cuando está demostrado que la vacuna es el mejor aliado para prevenir enfermedades graves que pueden requerir hospitalización, tratamiento intensivo e incluso causar la muerte.
Los datos de cobertura de Sacyl arrojan que la campaña de vacunación avanza de manera más lenta a lo esperado. Aún hay un 40% de mayores de 60 años que no ha acudido al centro de salud a recibir su dosis, cuando han pasado mas de dos meses del inicio de la campaña, a finales de octubre.
Es la tónica general en todas las provincias, con coberturas que se repiten año a año. En el caso de los niños menores de nueve años, las coberturas alcanzan el 49,7%, con cifras por debajo de la mitad en las provincias de Palencia (42,76%), Soria (42,23%), Burgos (41,5%) y Segovia (44,91%). El resto superan el 50%, con Salamanca y Valladolid a la cabeza, con un 54,44 y un 54,29%, seguidas de Zamora, con un 52,02; León, 51,6%, y Ávila, 51,51%.
El dibujo en mayores de 60 se muy similar en coberturas gripales. Las tasas más elevadas se observan en las provincias de Soria, que alcanza el 64,33%, junto a Ávila (62,23), Valladolid (62,63) y Segovia (61,28). También, por encima del 60% está Salamanca (60,29), mientras que el resto no llega. La cobertura más baja se observa en León (54,95%), seguida por Palencia (58%), Zamora (58,85) y Burgos (59,88).
En la cobertura vacunal del Covid-19, en mayores de 70 años, la media del 50% la superan Segovia (57,9%), Soria (57,5), así como Valladolid (55,1%), y Burgos (51,2%). En resto fluctúan entre el 46,3% de cobertura de la provincia de Ávila, y el 48% de Salamanca y Palencia. Así, León anota un 44,4%, y Zamora un 46,8%.