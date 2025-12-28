Los sucesos del año 2025 en León: La 'crónica negra' que se quedó solo en gris

No fue un año de crímenes espectaculares ni de grandes sucesos mediáticos (incendios forestales al margen). 2025 sin embargo, pasa a la historia como el ejercicio de los pequeños incidentes que, casi a diario, jalonaron el desarrollo de las actividades para las fuerzas de seguridad y la judicatura, con el consiguiente sobresalto ciudadano.

Atropellos y accidentes de tráfico sumaron alrededor de 200 avisos a los servicios de emergencia. La mitad de los supuestos se los llevan los atropellos. El resto lo conforman los siniestros con patinetes y los sustos en la circulación de las carreteras. Al cierre de esta edición, los casos de las vías interurbanas habían dejado 18 fallecidos, diez menos que el año pasado.

Dos episodios llamaron la atención de forma especialmente sensible. El suicidio de un varón en Lorenzana a principios de noviembre, que apareció muerto en su casa con los genitales cortados. La escena resultó tan dantesca que provocó una investigación de la Guardia Civil. Se llegó a manejar la hipótesis del crimen ante la brutalidad de la cuestión. De otra parte, un incidente nocturno en el Barrio Húmedo, que provocó en abril tres detenciones después de un ataque repentino con la finalidad de un robo que sacudió a la capital. Fue apuñalado sin previo aviso y en una fulgurante intervención de la Policía Local y la Policía Nacional, deparó los arrestos, uno de ellos, hallado debajo de un coche.

Los incidentes en los servicios de ferrocarriles también estuvieron a la orden del día. El más grave tuvo lugar a finales de julio, cuando el tráfico ferroviario se tuvo que suspender por un periodo de cuatro días, durante los cuales fue necesario transportar a los viajeros en autobús. Obras, accidentes y caídas de tensión estuvieron a la orden del día. Al margen quedan, por su naturaleza, las incidencias derivadas de las condiciones de la meteorología.

Más de una veintena de ancianos aparecieron muertos en sus casas a lo largo del año. La plaga de la soledad sigue mortificando a la sociedad leonesa, que cada vez más envejecida, se encuentra con la imposibilidad de atender a sus mayores. En buena parte de los casos, se trataba de personas que habían fallecido varios días antes y a los que no se les había echado de menos por falta de familiares o de conocidos cercanos.

El antiguo Laboratorio Pecuario de Alcalde Miguel Castaño fue objeto de numerosos sustos. La Junta había decidido tapiar la entrada de acceso para evitar que los okupas que lo habitaban siguieran campando a sus anchas, pero la espiral violenta derivó en varios incendios y en actuaciones policiales. Un reportaje de este periódico demostró que la zona es punto de venta habitual de drogas.

León no escapó al problema de los fallos en las pulseras telemáticas para las mujeres maltratadas. Alrededor de 300 leonesas se vieron desprotegidas por el error en el sistema, que se produjo a mediados de septiembre y que generó una polémica intensa. El asunto saltó al panorama político también.

Cariz político cobró también la serie de incidencias que viene generando la carencia de un adecuado sistema ILS de apoyo al aterrizaje en el aeropuerto de La Virgen del Camino. El episodio más grave ocurrió a mediados de noviembre. Fracasó un trasplante de corazón por la imposibilidad de que el avión que desplazaba al equipo médico procedente de Barcelona aterrizase en León para llevarse un corazón. El donante solamente pudo aportar el hígado, que se trasladó a Galicia.

Para el misterio queda el caso del accidente mortal de Villaobispo. Una mujer fue atropellada en circunstancias no aclaradas y sin autor conocido. Fue el 22 de junio. Sigue sin esclarecer.

Generó reacción el fracaso de un trasplante de corazón a causa de las limitaciones del ILS para los aterrizajes en el aeropuerto de La Virgen