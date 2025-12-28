Citan en el Hospital de León a un muerto, se disculpan y vuelven a citarlo otra vez al día siguiente

Un leonés que llevaba 19 años fallecido fue citado a principios de esta semana en el Complejo Asistencial Universitario de León para que se le practicase una prueba de Urología. La familia del finado recibió las correspondientes disculpas por el error burocrático cuando pidió explicaciones por lo ocurrido, pero tras realizarse la pertinente comprobación y constatar que en el servicio de citas no había constancia de que existiese esa consulta, para su sorpresa y al día siguiente de aclararse lo sucedido se encontró en el buzón de su residencia con otra nueva carta de citación.

Los hechos se produjeron el pasado día 22 de diciembre. La familia reside en una localidad de la provincia y recibió con conmoción la notificación. «Por las fechas que son, era una situación especialmente dolorosa, pero es que además estamos en un momento tenso de las relaciones familiares y es un problema añadido», explicó la hija mayor del fallecido.

«A nosotros lo que nos preocupa en el fondo es que con las listas de espera tan enormes, que hay, a lo mejor existen personas que tienen un problema de salud grave que necesita solución urgente y están citando a una persona que ya está fallecida», detalló la hija del paciente citado.

La carta cita para consulta en el servicio de Urología al varón fallecido hace 19 años y medio y le emplaza a presentarse en consulta el 15 de enero. Siguiendo el modelo de este tipo de misivas, se hace constar que la comunicación responde «a su solicitud de asistencia» y reseña que el documento anula «todas las citas anteriores». Los familiares del paciente fallecido no salen de su asombro: «¿Qué quieren decirnos? ¿Se supone que esa cita la ha pedido mi padre?», señala afectada la hija mayor del protagonista involuntario del caso.

Miembros de una asociación con carácter altruista, los familiares del fallecido concretan su comprensión con la posibilidad de que se haya producido un error. «Humanos somos todos». Pero a la vez, lamentan la escasa sensibilidad que denota este caso. «Ya es un trago lo que pasó la primera vez, pero que pase otra vez después...», explicó la mujer afectada.

Más de 850.000 personas no acudieron a su cita con el médico o en el hospital en Castilla y León durante 2024. Según la Consejería de Sanidad de la Junta, la gran mayoría de estas ausencias se dieron en Atención Primaria. Los datos de este año están pendientes de la finalización del ejercicio.

En lo tocante a los hospitales, casi 100.000 pacientes no asistieron a su primera consulta en alguno de los 14 centros de la Comunidad.