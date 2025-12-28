El tiempo en León: cielo poco nuboso con lluvias débiles dispersas y leve subida de temperaturas

La Aemet pronostica una jornada de temperaturas suaves y cielos despejados en la provincia.DL

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en León cielo nuboso o con intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, más seguras en zonas de montaña.

La cota de nieve se situará por encima de los 1.400 a 1.500 metros y se registrarán brumas y bancos de niebla, así como heladas débiles en la montaña y en algunas zonas dispersas de la meseta

Las temperaturas suben ligeramente, con mínimas entre los 0 y los 4 grados, y máximas que oscilarán entre los 8 y los 11 grados.

El viento de componente este, será flojo con algún intervalo de moderado.