La influencer Teresa Garache, visita León y publica un vídeo sobre la forma de vida de los leoneses

La creadora de contenido, actriz y comediante cántabra Teresa Garache, ha visitado durante este fin de semana la capital leonesa y este domingo, con la celebración del Día de los Inocentes, ha publicado un vídeo en Instagram sobre su vida haciéndose pasar por leonesa, "como la cecina".

En el vídeo, se puede ver a la artista paseando por el barrio romántico de León y tomando tapas. Habla de que en León "somos secos, no desagradables, secos".

Menciona la diferencia entre la morcilla de León y la de Burgos, habla de la 'hermandad' con Asturias, y pronuncia frases de jerga local como "me presta mucho ir a tomar unos cortos".

"Te echas un novio de 'Pucela' y te vacila toda la familia", es una de los chistes que aparecen en el vídeo.