Herido un ciclista de 38 años acometido por un turismo

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde en la rotonda del centro comercial

Ambulancia en el área de Urgencias del Hospital de León.

Ambulancia en el área de Urgencias del Hospital de León.MARCIANO PÉREZ

Un ciclista de 38 años ha resultado herido esta tarde tras ser acometido por un turismo a la altura de la rotonda del centro comercial Espacio León.

Loso hechos han ocurrido a las 16.04 horas cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió aviso de un accidente en el que estaban involucrados un turismo y una bicicleta. 

Fue a la altura de la calle Gregorio Pérez 'El Cainejo'. Desde la Sala de Operaciones se trasladó el aviso a Policía Nacional de León y a Policía Local. También se avisó a Emergencias Sanitarias que envió al lugar recursos para atender al herido.

