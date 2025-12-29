La Plataforma por Feve en León recuerda que Óscar Puente «defendía las integraciones»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa del Tren de Feve asegura que sacar el tren del centro de León ha sido un rotundo fracaso y pone el argumento en boca de Óscar Puente, que en una intervención parlamentaria afirma que las experiencias previas fueron un fracaso.

«La realidad es que ninguna experiencia de sacar la estación fuera del casco urbano ha sido un éxito», afirma Puente en el video reenviado a los medios informativos en una nota de prensa. «Más bien al contrario, todas han sido un rotundo fracaso», dice el ministro en las imágenes.

Requena, Burgos, Villena, Cuenca, Segovia o Tarragona se citan como ejemplos por parte del ministro. «Burgos es un caso paradigmático», dice Puente en el video «en el que a pesar de la llegada de la Alta Velocidad, en esa ciudad se redujo el número de pasajeros que se movían en tren. Y eso es debido a la falta de operatividad que se produjo como consecuencia de la estación del punto en el que se encontraba», asegura Puente en esa intervención.

80% MENOS DE VIAJEROS

Desde que dejaron de llegar los trenes a la estación del centro en Padre Isla, «se han perdido casi el 80% de los viajeros», según datos de la plataforma. «¿Por qué sigue empeñado en tapar las vías y no licitar los trenes-tram necesarios, si el mismo reconoce que es un rotundo fracaso?», se pregunta el colectivo.

Puente afirma también en el video que el fomento de la integración urbana «propicia en algunos casos desarrollos urbanísticos al calor de la integración». Reconoce el ministro que «la especulación urbanística se mezcla con lo ferroviario, como si las estaciones fueran una especie de bálsamo de Fierabrás para la construcción de viviendas».

La plataforma replica al ministro vallisoeletano: «Con las casi 150 viviendas a construir, el dinero ganado por Adif se tiene que destinar a la licitación de dichas unidades, no a llevárselo a otras partes. Lo que cubriría casi el coste entero de la operación. El dinero necesario para licitar los cuatro o cinco trenes-tram necesarios en León es irrisorio para el ministerio». Y el colectivo insiste: «No hay ninguna excusa cuando se han licitado 56 trenes nuevos para Asturias y Cantabria y más de 101 para rodalies en Cataluña, además de otras comunidades, con un gasto en total de más de 3.800 millones de euros».

La intervención del ministro concluye con una aseveración final: «Nos encontramos con estaciones que no son operativas, que perjudican el propósito fundamental que tiene que tener una estación de tren, que es la salida y entrada de viajeros de la manera más eficiente posible»

La Plataforma en Defensa del Tren de Feve ya había convocado una manifestación en León para el domingo 18 de enero de 2026, en protesta contra el proyecto de enterramiento de las vías ferroviarias. La movilización dará comienzo a las 12.30 horas en el apeadero de La Asunción–Universidad, desde donde los participantes realizarán una cadena humana sobre las vías que se extenderá hasta la estación del centro de Padre Isla. A continuación, la protesta continuará con una marcha hasta la sede del Ayuntamiento de León, en San Marcelo, donde está prevista la lectura de un manifiesto y la realización de otras acciones reivindicativas.

INTERÉS PÚBLICO

Desde la plataforma consideran que enterrar las vías va en contra del interés público y critican el gasto de dinero público que supondría esta actuación, después de que la obra de integración ferroviaria y la construcción de nuevas vías haya supuesto una inversión superior a 15 millones de euros. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía leonesa para participar en la protesta y mostrar su rechazo al proyecto.