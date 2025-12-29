UPL reclama a la Junta que subsane las carencias y mejore los boxes de las Urgencias del Hospital de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La gestión por parte de la Junta del Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) sigue generando malestar entre los leoneses. Y es que, si hace unos días el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) denunciaba el grave colapso que vivían el día 26 las urgencias del Hospital de León, teniendo que habilitarse espacios adicionales para acoger pacientes al estar todos los boxes ocupados, este lunes desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han reclamado a la Junta que subsane las carencias y mejore la configuración de los boxes de las Urgencias del Hospital de León.

En este aspecto, desde UPL han registrado este mes en las Cortes autonómicas una batería de preguntas, mediante las cuales instan a la Junta, entre otras cuestiones, a ejecutar medidas respecto a la configuración de los boxes de la antigua área de observación del CAULE (ahora denominada equipo 3-4), adaptándolos a un diseño ergonómico del espacio destinado a Urgencias, teniendo como punto de partida para su diseño y configuración las necesidades del propio trabajador y sus necesidades en cuanto a espacio, mobiliario y equipos para técnicas sanitarias.

Asimismo, los leonesistas preguntan a la Junta por qué no ha ejecutado aún las medidas necesarias para mejorar la configuración de los boxes de las Urgencias del Hospital de León, tras haber sido advertidas diversas carencias en visita de inspección en el año 2018, en las que la inspección apuntó la necesidad de corregirlas, así como el perjuicio que supone para los trabajadores sanitarios la configuración existente de boxes en dicha área.

Y es que, en la antigua área de observación (ahora denominada equipo 3-4) del Hospital de León, se colocaron hace tiempo una serie de boxes para pacientes de urgencias en cuya configuración coincide UPL con el sindicato USO que no es adecuada “ni para los pacientes ni para el trabajo de los profesionales”, apuntando que para los trabajadores sanitarios dicha configuración les hace prácticamente imposible realizar alguna técnica sobre los pacientes por la mala configuración del espacio, por lo que los leonesistas apuntan que sería recomendable reestructurar dichos boxes para mejorar la atención a los pacientes y favorecer el trabajo de los profesionales sanitarios.

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés arremeten contra la Junta porque siga demorando la prometida ampliación del área de Urgencias del Hospital de León, que recuerdan “fue prometida durante la pandemia y pasados cinco años sigue sin ser ejecutada, con reiterados incumplimientos por parte de la Junta, que promete y presupuesta pero no ejecuta”.

Por este motivo, desde UPL plantean a la Junta si se van a imponer sanciones a quienes pudiesen ser responsables por dichos incumplimientos y omisión de lo requerido, apuntando al perjuicio a pacientes y trabajadores, señalando directamente al hecho de que en la visita de inspección llevada a cabo en mayo de 2018 se comprobó y recogieron las carencias de la zona de Urgencias “llegando a planificarse medidas preventivas generales para solucionar la problemática, medidas que sin embargo la Junta no ha llevado a cabo”.

Finalmente, los leonesistas recuerdan que, además, posteriormente se realizó un requerimiento a la Gerencia para ejecutar esas medidas, pero transcurridos 7 años siguen sin haberse llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y León, lo que para UPL supone “una dejadez de la consejería de sanidad y un desprecio preocupantes”, que no son más que “la razón prioritaria de la nefasta gestión del PP en la provincia de León y de la cual los ciudadanos tomarán nota de cara a los comicios de marzo por esta dejadez por parte de la Junta de Castilla y León y la propia consejería de Sanidad”.