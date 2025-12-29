Atrapados cientos de viajeros en el tren de Alicante con destino a León por una avería

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Cientos de pasajeros que viajaban durante la tarde de este lunes a León desde Alicante han quedado atrapados en el AVE debido a una avería del transporte.

No han sido los únicos afectados, pues, los pasajeros que esperaban para coger el mismo tren en Chamartín, con destino a León, se han visto durante más de una hora esperando, sin respuestas por parte de la empresa más allá de que había un "ligero" retraso.

En estos momentos, más de una hora después, pues el tren debía llegar a Chamartín a las 20.30 horas, los viajeros de la estación de Madrid continúan esperando y Renfe ha comunicado que el tren había sufrido una avería y debe colocar a los pasajeros en otro.

Desde Chamartín, los futuros pasajeros están esperando a que el tren que venía de Alicante, organice el trasbordo a otro vehículo para poder continuar su viaje con destino a León.