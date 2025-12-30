La astronauta Sara García y el divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, en Foro de la Cultura

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La investigadora biomédica y astronauta Sara García y el matemático y divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón son algunas de las primeras confirmaciones de ponentes que conformarán la programación de la IX edición del Foro de la Cultura, que se celebrará del 19 al 22 de febrero de 2026 en Valladolid.

El encuentro, que reúne cada año a más de 15.000 personas, cruzará en esta nueva edición la ciencia, el pensamiento y la cultura, y contará además de con perfiles de reconocido prestigio nacional con voces internacionales de México y Argentina, ha indicado la organización Cultura & Comunicación en nota de prensa.

En 2026, el Foro de la Cultura abordará una de las grandes preguntas de nuestro tiempo: ¿cuál es el lugar del ser humano en el universo?, para lo que contará con algunas de las voces más relevantes del panorama científico, intelectual y divulgativo actual.

Junto a Sara García y Eduardo Sáenz de Cabezón, al encuentro asistirá el químico, bioquímico y divulgador científico Pere Estupinyà; físicos teóricos como el mexicano Miguel Alcubierre y el argentino José Edelstein, e investigadores y docentes como Guillermo López.

El ámbito de las ciencias experimentales y de la vida estará representado por especialistas como la oceanógrafa Cristina Romera, el doctor en Ciencias Biológicas y divulgador argentino Diego Golombek, y la astrofísica Eva Villaver, mientras que el análisis social y poblacional llegará de la mano de la demógrafa Dolores Puga.

La reflexión sobre la mente y el comportamiento humano contará con profesionales como el psicoterapeuta Rafa Guerrero y la psicóloga argentina Dolores Albarracín, y el pensamiento filosófico y epistemológico tendrá su espacio con Antonio Diéguez.

El periodismo y la creación literaria estarán presentes a través de figuras como Rosa Montero, Rubén Amón, Pedro García Cuartango y Roberto Brasero, referente de la información meteorológica en España.

Y completan la lista de confirmados la cantante, compositora y multiinstrumentista Alice Wonder, y José María Viejo, director general de Fundos.

Desde la organización han insistido en que la incorporación de García y Sáenz de Cabezón marca un nuevo impulso para un proyecto comprometido con la divulgación científica, el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas.

Algunos de los ponentes de esta edición reflexionarán sobre la creación del universo desde el embarazo, la cosmología o el universo de los sueños; otros invitados debatirán sobre las similitudes del cerebro y el universo, cómo de compatibles son la religión y la ciencia, cuál es el origen del mundo o en qué punto se encuentra la esperanza de vida.

Por otro lado, habrá mesas de debate que versarán sobre el universo como obra de arte, desgranarán los futuros mundos de vida y presentarán todos los mundos que existen dentro del universo y que aún están por explorar.

La novena edición del Foro de la Cultura tendrá lugar, al igual que en ediciones pasadas, en varios puntos de la ciudad de Valladolid y en la Fundación Telefónica de Madrid, y acogerá de nuevo actividades paralelas que se extenderán por diferentes espacios de la ciudad, como exposiciones, conciertos, ciclos de cine, conferencias o proyecciones