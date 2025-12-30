“Me voy a presentar a las elecciones y me gustaría hacerlo por el PSOE”, afirma José Antonio Diez

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, expresó hoy su firme voluntad de concurrir a las próximas elecciones municipales. “Me voy a presentar; voy a seguir. Estoy completamente seguro y me gustaría hacerlo por el PSOE, pero si me quieren expulsar, ya veremos”, manifestó hoy.

Preguntado al respecto en una entrevista concedida al programa de televisión Espejo Público, el también secretario general de la Agrupación del PSOE en la capital, en permanente enfrentamiento con el líder provincial, Javier Alfonso Cendón, comentó que no piensa que vaya a ser apartado del partido. “Aunque algunos lo deseen con muchísima virulencia, creo que la mínima inteligencia no lo recomendaría”, señaló antes de recordar que ha recibido “una enorme presión y persecución” desde la formación socialista por defender, entre otras cosas, la moción pro-autonomía leonesa que se ha aprobado ya en más de 70 municipios de la provincia.

Respecto al anuncio del el exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, de presentar próximamente un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende poner en marcha una alternativa socialdemócrata en el PSOE, Diez mostró su “respeto a todos los compañeros del partido. Cualquier iniciativa tiene que ser atendida y escuchada desde un sentido más amplio que la concreción del momento” y vaticinó que “habrá movimientos·.

El alcalde de León recordó que defiende desde hace tiempo la conveniencia de que el PSOE celebre un Comité extraordinario Federal en el que renovar liderazgos y añadió que “hay un descontento generalizado en el partido y muchas decisiones no están en la línea de lo que debe ser; son muchas las cuestiones que no cumple y veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos” en un partido, el suyo, que sigue a su entender un “rumbo errático”.