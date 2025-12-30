Satse León traslada a la UPL las principales reivindicaciones de la enfermería y solicita su apoyo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería Satse León ha mantenido una reunión con la representante de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego González, con el objetivo de trasladarles de primera mano las principales problemáticas que afectan a las enfermeras y enfermeros de la provincia, así como diversas situaciones que repercuten directamente en la calidad asistencial que recibe la ciudadanía.

Durante el encuentro, Satse León expuso la necesidad urgente de revisar la ponderación de las noches trabajadas para las enfermeras que realizan turnos rotatorios y nocturnos en el Hospital. Actualmente, cada noche trabajada pondera menos de una hora de descanso, una situación que el sindicato considera claramente insuficiente y desproporcionada.

Con una media aproximada de 60 noches anuales (55 en el caso de quienes disfrutan vacaciones), la ponderación vigente resulta, en palabras del sindicato “es ridícula”. SATSE recordó que, aunque la Gerencia Regional de Salud (GRS) alega limitaciones derivadas de la Ley 2/2022, existen alternativas viables, como la aplicación transitoria de la jornada efectiva hasta que se modifique la normativa, computando las noches como días libres, permisos o vacaciones sin penalizar las noches no realizadas de forma efectiva.

El sindicato puso de manifiesto que la tabla de ponderación actual no utiliza un coeficiente único, sino valores preajustados que generan desigualdades. De forma aproximada, el coeficiente aplicado es de 0,86 horas por noche en el turno rotatorio (42 noches de media) y de 0,80 horas por noche en el turno nocturno (142 noches), lo que se traduce en jornadas mínimas de hasta 1.420 horas anuales para 42 noches en Sacyl.

Satse León comparó esta situación con otras comunidades autónomas, como Aragón, donde la jornada anual es de 1.370 horas para 137 noches, o Comunidad Valenciana, con 1.300 horas para 130 noches, evidenciando el agravio comparativo que sufren los profesionales de Castilla y León.

Además, en la reunión se abordaron otros asuntos de especial relevancia. La falta de acceso a la historia clínica en la cárcel de Mansilla, una situación que únicamente se mantiene en Castilla y León y Canarias. La preocupante dotación sanitaria en el colegio Sagrado Corazón, donde más de 100 niños son atendidos por una sola enfermera, a pesar de que el número de alumnos ha aumentado un 40% en los últimos dos años. UPL se comprometió a incluir en su programa electoral la figura de la Enfermera Escolar y el desarrollo del proyecto de la implantación de esta figura, que le entregaron ayer en mano las representantes de Satse.

La reivindicación de una mejora salarial para supervisoras y responsables de enfermería, mediante la actualización del complemento de destino y del complemento específico. Satse León advirtió de que este colectivo se encuentra dispuesto a iniciar huelgas y movilizaciones si no se producen avances.

Desde Satse León se ha solicitado a la UPL su implicación y apoyo político para impulsar estas reivindicaciones en las instituciones correspondientes, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las enfermeras y, en consecuencia, la calidad de la atención sanitaria que recibe la población leonesa.