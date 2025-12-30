Así vivieron los 190 pasajeros del AVE León-Madrid los 168 minutos de caos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Viajar en tren en España hoy en día, podría decirse, que es una odisea. Pocas son las semanas que no dejan alguna que otra anécdota a los pasajeros que deciden apostar por este medio de transporte para llegar a su destino. A pesar de los buenos datos de los que presume el Ministerio de Transportes, la realidad es que las incidencias ferroviarias se acumulan una tras otra y no parecen tener fin.

Este mismo lunes, a las puertas de la Nochevieja, los viajeros del tren AVE 5183 volvieron a encontrarse con otro revés. A las 18:30 de la tarde, el tren que provenía de Alicante con destino a León notificó una avería en Albacete-Los Llanos. El convoy tenía prevista su llegada a la capital a las 20:08, para luego continuar su recorrido hacia la ciudad leonesa a las 20:30. Sin embargo, aquel tren nunca llegó a la estación.

En Chamartín (Madrid), la incertidumbre comenzó a apoderarse de los presentes a pocos minutos de la salida prevista. Aunque en las pantallas de la estación no aparecía la vía, Renfe envío un aviso a través de WhatsApp y correo electrónico a las 20:09 para informar de una demora.

En torno a una hora y media después, y sin ningún tipo de explicación ni información adicional, se anunció una vía para un tren de sustitución que Renfe ofreció para solventar la incidencia, al menos para los pasajeros de Chamartín. Tras entrar en el convoy y sentarse en sus asientos, los pasajeros fueron avisados por la megafonía del tren que no se saldría de la estación madrileña hasta la llegada del tren procedente de Alicante. Media hora más tarde, un nuevo aviso de Renfe por los mismos canales confirmaba que persistía la fuerte demora en la salida.

Tras más de 90 minutos varados en el andén y ante la ausencia de personal a bordo, los pasajeros decidieron hacer acopio de comida de la cafetería del tren de forma pacífica y ordenada, especialmente para que los más vulnerables, como niños y ancianos, pudieran comer algo. Los pasillos del tren sirvieron como zona de tertulia y de cena para amenizar la espera de quienes nunca llegaron a Chamartín. El andén se convirtió en una zona de despeje para fumadores y curiosos, que miraban impasibles cualquier movimiento que les pudiera anticipar cuándo podrían salir de allí.

A pesar de la fatiga y la llegada de la Policía Nacional para custodiar la cafetería vacía, la calma imperó en todo momento entre los pasajeros, aunque no faltaron las quejas y el enfado por la situación del ferrocarril en España, que día tras día acumula nuevas incidencias.

No fue hasta casi las 23:30 cuando el tren salió de Chamartín. Tres horas más tarde de su horario previsto y dejando en tierra a los viajeros procedentes de Alicante, los 190 pasajeros llegaron a León. Algunos de ellos que iban a Ponferrada y otros pueblos tuvieron que hacer noche en la capital leonesa.

No corrieron la misma suerte los viajeros de Levante, ya que llegaron a Atocha tras una jornada de incidencias y fueron reubicados en un hotel en Madrid gracias a la gestión del personal de Renfe. Estos viajeros llegaron finalmente a las 9:25 de la mañana de este martes. 12 horas después. Y así se escribió una nueva página en el libro de anécdotas e incidencias que afectan al tren español.