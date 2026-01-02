Marta Valdeón será «firme y cercana» como nueva líder de los Técnicos de Enfermería

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha culminado su proceso de renovación interna con la celebración de su IX Congreso Provincial. En esta cita clave para la organización, los delegados han elegido a la nueva Ejecutiva Provincial que liderará las siglas de SAE en León durante los próximos cuatro años, un periodo marcado por la necesidad de consolidar los derechos laborales del colectivo y afrontar los retos estructurales de la sanidad leonesa.

La nueva dirección estará encabezada por Marta Valdeón Riaño, quien asume la Secretaría Provincial con el respaldo del congreso. Valdeón estará acompañada por un equipo de profesionales con amplia trayectoria en el sector, con vocalías para Margarita Froilán, María Cordero, M. del Rosario Martínez, Beatriz Cañueto, Julia Ballesteros y Josefa Graña.

Un compromiso renovado

Tras su designación, la nueva Ejecutiva se ha reafirmado en su compromiso fundacional de avanzar en la defensa de los derechos de los Técnicos de Enfermería. Desde el sindicato subrayan que la estrategia para este nuevo mandato se basará en una «acción sindical cercana, firme y constante», convencidos de que es la herramienta más eficaz para lograr mejoras tangibles en las condiciones laborales de los profesionales.

Entre los objetivos prioritarios para el cuatrienio que ahora comienza, SAE destaca la adaptación a los nuevos desafíos sanitarios y la vigilancia estricta del cumplimiento de los acuerdos vigentes, siempre bajo la premisa de una presencia activa en los centros de trabajo. Marta Valdeón es, además, secretaria de la Junta de Personal de funcionarios y estatutarios del Área de Salud de León y Margarita Froilán ostenta actualmente la presidencia.

Esta bicefalia en la Junta de Personal refuerza la posición de SAE en las negociaciones con la administración sanitaria, garantizando que la voz de los Técnicos de Enfermería tenga una interlocución directa y de peso en la gestión del día a día del área de salud.