La Junta busca el consenso para reubicar el servicio de Conciliaciones

La reforma del edificio de Trabajo, ubicado en Gran Vía de San Marcos, y que comparten el Ministerio y la Junta, obligará a reubicarse a los servicios que ahora funcionan en sus plantas. Tras las reticencias de abogados, procuradores y graduados sociales a que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliaciones (Smac) se traslade a una sede autonómica en Armunia, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha abierto un espacio de diálogo con los colectivos profesionales afectados por el cambio.

El pasado 2 de diciembre mantuvo sucesivos encuentros con el nuevo jefe de la OTT, el exdecano de la Abogacía, el presidente de los Graduados Sociales y los sindicatos (UGT, CC OO, CGT y USO). «Se les ha escuchado, se ha recogido su petición y se están buscando alternativas. Se han puesto encima de la mesa opciones a medio y corto plazo y la idea es llegar a un consenso», indica.

Según sus datos, «existe margen», porque la reforma del enorme inmueble se irá acometiendo por plantas, y «los trabajadores de la OTT no tendrían que salir hasta final de año». El nuevo decano de los abogados, David Díez Revilla, también espera reunirse con Diego para abordar soluciones.

Como los Graduados Sociales, opina que el Centro de Seguridad y Salud Laboral propuesto está muy alejado del centro de la ciudad y los Juzgados. Para minimizar el impacto para los ciudadanos y profesionales sugieren adecuar espacios propios de la Delegación de la Junta.

Una reforma necesaria

Más allá del debate sobre la ubicación temporal, existe un acuerdo unánime en la necesidad de intervenir en el edificio de Gran Vía. Profesionales y administración coinciden en que el estado actual del inmueble es «lamentable» y requiere una reforma integral que dignifique la atención al público y el trabajo de los empleados públicos, dada la imagen deteriorada actual.