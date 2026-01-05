La cofradía del Pendón celebra el día 6 su responso por los reyes de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Muy Ilustre, Real e Imperial Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro celebrará, junto con el Cabildo Colegial de Canónigos, este martes en recuerdo de los Reyes de León y de España, un solemne responso en el Panteón Real de San Isidoro, después de la Celebración Eucarística que presidirá el Obispo de León, Luis Angel de las Heras, a las 12.30 horas en la Basílica de San Isidoro. La Coral Isidoriana acompañará los actos. En el acto se depositará una corona de laurel y, previamente, los cofrades tendrán turnos de oración y guardia ante las tumbas reales. La lectura de oraciones comenzará a las 10.00 horas y finalizará al mediodía, con un último turno abierto a autoridades civiles y militares.