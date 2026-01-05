El tiempo en León hoy: aviso por nieve y temperaturas de hasta -4 grados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta este lunes una jornada de marcado carácter invernal donde el desplome de los termómetros y la presencia de la nieve serán los protagonistas. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene vigente el aviso amarillo en la vertiente leonesa de la Cordillera Cantábrica, una situación que refleja la persistencia de la masa de aire frío que afecta al norte peninsular y que dejará notar sus efectos con mayor intensidad a partir de las 18.00 horas.

En cuanto a las temperaturas, el mercurio se mantendrá en valores muy bajos durante todo el día, con mínimas que en puntos de la meseta caerán hasta los -4°C y máximas que apenas alcanzarán los 3°C o 4°C en las horas centrales. En las zonas de montaña, el ambiente será gélido con heladas moderadas y valores negativos constantes, lo que favorecerá que la cota de nieve se asiente en el entorno de los 700 metros de altitud conforme avance la jornada.

La previsión indica que la nieve podría dejar espesores de unos cinco centímetros en la montaña leonesa, una situación que se replicará en áreas montañosas de Palencia y Burgos a partir de las 21.00 horas. La combinación de las bajas temperaturas con la humedad prevista para el final del día incrementa el riesgo de placas de hielo en la red de carreteras por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, especialmente en los puertos de montaña que conectan con la cornisa cantábrica.