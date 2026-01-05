Los Reyes Magos llegan al Hospital de León cargados de ilusión, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

SS. MM. Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, han llegado esta mañana al Hospital Universitario de León en tres ambulancias, cada una transportando a uno de los reyes y a su séquito, dando así un descanso a sus camellos, que se preparan para la gran cabalgata de la tarde por las calles de la ciudad. Los Reyes han querido de esta manera tener un detalle con los pacientes ingresados en el hospital en estas fechas.

En el vestíbulo principal fueron recibidos por el director gerente del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), Alfonso Rodríguez-Hevia, y por la gerente de Atención Primaria, Charo Viloria, en un acto organizado por el servicio de Atención Paciente y el colectivo de celadores del centro asistencial, y amenizado con villancicos por integrantes -buena parte empleados del Sacyl- de los coros San Isidro Labrador, San Juan de Regla y San Francisco de la Vega.

Allí les recibieron con entusiasmo y muestras de cariño mayores y niños, muchos participantes en el concurso de postales de Navidad para los hijos de los trabajadores del CAULE, organizado por las gerencias de Atención Especializada y Atención Primaria a través de la Comisión de Humanización.

A continuación, tuvo lugar la entrega de premios del concurso de Postales de Navidad. Los dos ganadores y los dos finalistas del concurso recibieron un regalo y un diploma. El resto de los participantes también recibió un diploma.

Marta Álvarez Álvarez ha sido la ganadora del concurso por parte de Atención Primaria, quedando finalista Alonso de Llano Lozano.

Por parte del CAULE, la ganadora ha sido Emma García Barreales, y la finalista Valeria del Río Rodríguez.

Posteriormente, los Reyes continuaron con su visita al centro sanitario, planta por planta, visitando a todos los pacientes, para desplazarse más tarde al Hospital Monte San Isidro y otros centros sociales.