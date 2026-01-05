Los Reyes Magos recorren el alfoz de León para recibir a pequeños y mayores, en fotos

Cabalgata de los Reyes Magos en La Virgen del Camino.DL

Publicado por Redacción León

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente fueron recibidos en Sariegos, Villaquilambre, Trobajo, Ferral, San Andrés del Rabanedo, La Virgen del Camino y Villaquilambre. En una jornada marcada por el frío no faltó la ilusión de pequeños y mayores por uno de los momentos más esperados del año.