Los Reyes Magos recorren el alfoz de León para recibir a pequeños y mayores, en fotos

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente fueron recibidos en Sariegos, Villaquilambre, Trobajo, Ferral, San Andrés del Rabanedo, La Virgen del Camino y Villaquilambre. En una jornada marcada por el frío no faltó la ilusión de pequeños y mayores por uno de los momentos más esperados del año.
