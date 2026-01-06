Los trenes de León bailan al son del cambiador de Vilecha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cambiador de Vilecha, cambiador porque bendice el salto de las composiciones de largo recorrido del ancho ibérico al ancho estándar, marcó ayer la música que puso a bailar a los trenes que llegan o salen de León por la plataforma de alta velocidad. La helada, apreciaron fuentes oficiosas sobre el incidente que acabó con el Alvia de Madrid a León y Gijón de primera hora de la mañana atrapado en ese cepo, motivo habitual de incidencias en las circulaciones que afectan a la capital leonesa. para deshacer el atasco, el tren tuvo que volver a la aguja de entrada y recomponer la marcha hacia León por la estructura del fondo de saco; en las vías de superficie de la estación provisional, se completó el transbordo a otro tren, para redondear el desplazamiento hasta Gijón; no bastó con la muestra; los retornos a Madrid se debieron de ajustar en el cambiador del estadio municipal.