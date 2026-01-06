Los trenes de León bailan al son del cambiador de Vilecha
El cambiador de Vilecha, cambiador porque bendice el salto de las composiciones de largo recorrido del ancho ibérico al ancho estándar, marcó ayer la música que puso a bailar a los trenes que llegan o salen de León por la plataforma de alta velocidad. La helada, apreciaron fuentes oficiosas sobre el incidente que acabó con el Alvia de Madrid a León y Gijón de primera hora de la mañana atrapado en ese cepo, motivo habitual de incidencias en las circulaciones que afectan a la capital leonesa. para deshacer el atasco, el tren tuvo que volver a la aguja de entrada y recomponer la marcha hacia León por la estructura del fondo de saco; en las vías de superficie de la estación provisional, se completó el transbordo a otro tren, para redondear el desplazamiento hasta Gijón; no bastó con la muestra; los retornos a Madrid se debieron de ajustar en el cambiador del estadio municipal.