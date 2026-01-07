Acuerdo en San Andrés del Rabanedo para pedir aceras y carril-bici en El Paso

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Tras el arreglo de la carretera de Caboalles desde el Hospital San Juan de Dios, en el límite entre León y San Andrés del Rabanedo, y Lorenzana (Cuadros), a juicio del Partido Popular queda dar continuidad al ramal que se dirige hacia la localidad de Villabalter tanto con aceras como un carril-bici.

Con esa idea, defendieron los populares en el último pleno de San Andrés una moción para instar a la Diputación a que acometa esas mejoras en la avenida El Paso, una carretera que depende de la institución provincial, de modo que se amplíe el proyecto previsto para arreglar el asfaltado de ese tramo.

El PP considera que la obra no debe limitarse únicamente al aglomerado, «necesario», sino que debe sumar aceras para «evitar que los peatones tengan que invadir la calzada en ciertos tramos» y conectar con ciclovía «de forma segura con la red que viene de San Ignacio de Loyola».

Todos los grupos coincidieron en que la avenida El Paso es un punto negro de seguridad vial, pero discreparon en la facilidad/dificultad de acometer las expropiaciones. Los leonesistas alegaron que ya existen conversaciones con la Diputación, pero que el diseño final dependerá de la disponibilidad presupuestaria de la institución provincial y de que el Ayuntamiento pueda gestionar esos metros de margen necesarios para las aceras, algo que ahora mismo está «en el aire». UPL indicó que «una cosa es pedir y otra que la Diputación acepte pagar los añadidos ahora». El PP insistió en que no se puede desaprovechar la inversión de la Diputación para hacer solo un «asfaltado». Argumentaron que, al ser una vía urbana con mucho tránsito peatonal, la seguridad debe ser la prioridad.