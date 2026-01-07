El paciente leonés recupera el «cara a cara» tras 5 años

La consulta telefónica, que irrumpió con fuerza durante la pandemia, pierde terreno definitivamente en la provincia de León. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, la atención presencial se ha consolidado como la opción mayoritaria, con un 69,6% de citas físicas en el área de León y un 70,6% en El Bierzo, cifras que sitúan a la provincia por encima de la media autonómica (69,3%) y muy lejos de los datos de Valladolid, donde la presencialidad apenas supera el 65%.

Tras años en los que la llamada telefónica parecía una decisión estructural, el sistema sanitario leonés ha logrado invertir la tendencia. En la actualidad, solo el 27,1% de las consultas en León y el 26,9% en El Bierzo se realizan por vía no presencial.

Esta vuelta al modelo tradicional es defendida con firmeza por el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, el leonés José Luis Díaz Villarig, quien sostiene que el acto médico es, ante todo, una relación «cara a cara». Para Villarig, la atención telefónica debe quedar como algo «anecdótico» o reservado a trámites burocráticos como la renovación de recetas, pero nunca como sustituto del diagnóstico clínico.

Distinta frecuencia

El estudio de Sacyl revela que no todos los profesionales sanitarios usan el teléfono para contactar con los pacientes con la misma frecuencia.

Enfermería, por ejemplo, es el cuerpo más presencial, con un 78,6% de atención cara a cara; en pediatría, los especialistas infantiles alcanzan el 72% de presencialidad, mientras los facultativos de Medicina de Familia son la rama que más recurre al teléfono (38,4%), en gran parte debido a la gestión de altas, bajas y derivaciones que todavía recaen sobre el facultativo.

Uno de los puntos críticos que afectan a la sanidad leonesa es la carga administrativa. Villarig denuncia que los médicos dedican un tiempo precioso a gestiones que podrían realizar ayudantes o gestores. «El médico ha estudiado para atender a la enfermedad, no para ser gestor o administrativo».

Esta reclamación es vital en León, con una gran dispersión geográfica. La pérdida de tiempo en desplazamientos de localidad a localidad y en la gestión de «papeleo clínico» detrae minutos de calidad en la relación médico-paciente, una relación que el Consejo de Colegios está impulsando que sea declarada Patrimonio de la Humanidad.

León tiene los médicos más veteranos y el paciente más envejecido, por lo que el modelo ha vuelto a ganar presencialidad.