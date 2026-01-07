A Villadangos sólo le falta liberarse del peaje de la León-Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las obras de adecuación de los accesos desde la N-120 y la LE-413 tienen como fecha estimada de finalización marzo de 2026. La solución principal para mejorar la seguridad en el punto kilométrico 319,920 consiste en elevar la carretera N-120 mediante un paso superior, facilitando un acceso fluido y seguro al área industrial ampliada. La adecuación de estos accesos ha contado con un presupuesto de aproximadamente 7,3 millones de euros (dentro de un plan global de 57 millones para el polígono). Las obras de urbanización de la ampliación del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo finalizaron el pasado mes de octubre, al igual que los trabajos correspondientes al tanque de tormentas y al emisario de pluviales. Se ultima la ampliación de la subestación eléctrica del polígono industrial, gracias a un convenio suscrito entre la distribuidora y Somacyl, con objeto de garantizar el suministro eléctrico básico y necesario para la implantación de nuevas empresas. Hasta la fecha, se ha reservado el 78 % de la superficie neta destinada a uso industrial. Un total de 15 empresas han confirmado ya su instalación en este enclave. El planteamiento de acceso desde la carretera N-120 consiste en adecuar los movimientos de la actual intersección existente 319 mediante su conversión en enlace con cruces a distinto nivel. De esta manera, se propone una tipología de amplia glorieta cerrada con un diámetro entre líneas blancas exteriores de 90 metros y una calzada anular de 8 metros de ancho, dotada con arcenes a ambos lados. A este enlace se añadirán cuatro ramales directos de acceso y salida de la glorieta. Al polígono de Villadangos sólo le falta la liberalización de la AP-71.