Las rebajas se sobreponen en León a las campañas de descuento

Las rebajas de invierno se sobreponen a los descuentos continuos, a la resaca navideña y a la cuesta de enero para iniciar un periodo en el que el sector textil prevé un 4 % más de ventas que en el mismo periodo del año pasado, mientras el presupuesto también aumenta en un porcentaje similar.

Estas rebajas, que culminan el periodo iniciado con el ‘Black Friday’ y seguido con las compras navideñas, han empezado en algunos comercios y webs y comenzarán mañana en los grandes centros comerciales para un año en el que se espera un presupuesto medio de 104,65 euros por persona, el máximo histórico, según el comparador financiero Banqmi.

Con el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos, la patronal del textil y complementos Acotex prevé que las ventas en el sector aumenten entre un 4 % y un 5 % en comparación con la misma temporada de 2025.

En 2025, Acotex sitúa un descenso del 2,2 % en las ventas del mes de enero sobre 2024, cuando la facturación fue un 1,8 % mayor que en 2023, mientras que en años previos los incrementos habían sido del 9,9 % interanual en 2023 y del 34,8 % en 2022 sobre 2021, unas cifras alteradas por completo por la pandemia.

La patronal considera que esta campaña que se inicia mañana se caracterizará por «descuentos agresivos iniciales» del 50 %, que alcanzarán «en muchos casos» el 60 % y el 70 % en segundas rebajas. No obstante, el consumidor «sigue siendo muy sensible al precio y las rebajas de invierno son una oportunida". El consumidor gastará 104,65 euros de media.