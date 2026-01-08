León encara las rebajas de enero con 885 contratos

Las rebajas de enero ya están aquí, y con ellas, el tradicional movimiento de perchas, escaparates y, por supuesto, de contratos laborales. Según las últimas previsiones de Randstad, la provincia de León generará 885 puestos de trabajo durante los meses de enero y febrero para dar respuesta al pico de demanda.

Aunque la cifra es relevante, León experimentará un leve retroceso del 2,7% en comparación con el año pasado, situándose junto a Segovia como las únicas provincias de la comunidad que no verán crecer sus números en este periodo. Una tendencia que contrasta con el optimismo que se respira en otros puntos de la autonomía, como Zamora o Valladolid, y que sitúa a los leoneses ante el reto de mantener el dinamismo en un escenario de contención.

El comercio tira del carro

A nivel autonómico, el panorama es algo más optimista. Castilla y León firmará cerca de 4.900 contratos (un 3,7% más que en 2025), gracias sobre todo al empuje del sector comercial, que crece con fuerza (+11,7%). Por el contrario, la logística y el transporte, aunque siguen siendo el motor principal generando el 55% del empleo total, sufren un ligero enfriamiento.

Para quienes busquen una oportunidad en estas semanas, los perfiles están claros. Los establecimientos y centros logísticos buscan para las tiendas a dependientes, promotores y personal de atención al cliente con buenas dotes comunicativas y en los almacenes a empaquetadores, carretilleros y mozos de almacén, especialmente aquellos que se manejen bien con las nuevas tecnologías.

Un mercado que exige rapidez

Como apunta Jesús Fernández Lima, director regional de Randstad, la clave de esta campaña será la «capacidad de adaptación».

En un periodo tan corto e intenso, las empresas buscan profesionales que puedan incorporarse de inmediato y que aporten experiencia previa para no perder ni un minuto de la campaña de descuentos. Pese a que León baja un peldaño en volumen de firmas respecto al año anterior, los 885 contratos previstos siguen siendo una bombona de oxígeno para el mercado laboral local en este arranque de 2026, marcado por la resaca navideña y la búsqueda de las mejores oportunidades en el comercio de proximidad. Las rebajas de invierno se sobreponen a los descuentos continuos, a la resaca navideña y a la cuesta de enero para iniciar un periodo en el que el sector textil prevé un 4% más de ventas que en el mismo periodo del año pasado y 104,65 euros de media de gasto.