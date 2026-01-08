La DGT recomienda circular con precaución por visibilidad reducida en numerosas carreteras de la red viaria

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomendó hoy circular con precaución en numerosos puntos de red viaria de carreteras de Castilla y León a consecuencia de la niebla. En concreto existe visibilidad reducida en varias autovía como en la A-2 en Lodares y Esteras de Medinaceli; la A-1 (Burgos) en Fontioso; A-62 entre Villagonzalo de Pedernales (Burgos) y Villodrigo (Palencia); A-62 entre Cabezón de Pisuerga y Tordesillas (Valladoli); en la A-6, en León entre Rodrigato de la Obispalía y Manzanal del Puerto; en la A-6 (Valladolid) entre Villavieja y San Esteban del Molar; en la A-231 (León) entre Calzada del Coto y Padilla de Abajo; y en la A-231 (Burgos) entre Citores del Páramo y Tardajos.

A estas se suman otras carreteras afectadas por la niebla como la BU-30 en Villacienzo y la N-630 en León. Además, también en dos carreteras abulenses como la AV-501 y la AV-932 se recomienda transitar con precaución por hielo en la calzada y en la CL-626 en León también hay que transitar con precaución por nieve.

Finalmente, como en los últimos días, está cerrada en la provincia de Salamanca la DSA-191, en Candelario (Salamanca), a partir del kilómetro ocho. Hasta ese punto son necesarias las cadenas, como en la SA-203, para ascender hasta la Peña de Francia.